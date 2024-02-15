"الكنيست" يصادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة أونروا من العمل في إسرائيل

افادت قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الخميس، بإن الكنيست الإسرائيلي يصادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة أونروا من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية.

وفي وقت سابق، صادقت ما تسمى "لجنة الدستور والقضاء" في الكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في 26 يناير بأنها أنهت عقود عدد من موظفيها، المعنيين بالتحقيق حول الادعاءات الإسرائيلية بضلوعهم في هجوم 7 أكتوبرالذي شنته حماس.

دفعت هذه الخطوة عدة دول مانحة إلى تعليق تمويل حيوي للأونروا رغم أن التحقيق جارٍ، وهو ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية الحادة أصلا في قطاع غزة. كما ترفض الدولة العبرية مشاركة أدلتها أو ملفها الاستخباراتي حول هذه المزاعم، ما يشكل تحديا إضافيا للأونروا لإكمال تحقيقها.