صعقته الكهرباء.. التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه ميتًا داخل منزله بالعياط

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها حول مصرع شخص إثر تعرضه للصعق الكهربائي داخل منزلة بقرية كفر شحاته التابعة لمركز العياط، وصرحت بدفن جثته، عقب ورورد تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة العياط بمديرية امن الجيزة، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع شخص صعقا بالكهرباء بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من الفحص، ان الجثة لشخص يدعى" ربيع.ر" 42 سنة، وأن السبب وراء وفاته هو تعرضه للصعق الكهربائي.

تم نقل الجثة الى مستشفى العياط المركزى، وايداعها ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.