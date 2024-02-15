"سي إن بي سي": الاقتصاد البريطاني ينزلق إلى الركود في نهاية عام 2023

أظهرت الأرقام الأولية، الخميس، أن اقتصاد المملكة المتحدة انزلق إلى الركود الفني في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.

ويتم تعريف الركود الفني من خلال ربعين أو أكثر على التوالي من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تقلص بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مسجلا الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا إجماعا تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نسبة -0.1٪ للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وتقلصت القطاعات الثلاثة الرئيسية للاقتصاد في الربع الرابع، حيث لاحظ مكتب الإحصاء الوطني انخفاضا بنسبة 0.2٪ في الخدمات و 1٪ في الإنتاج و 1.3٪ في مجال البناء.