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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"سي إن بي سي": الاقتصاد البريطاني ينزلق إلى الركود في نهاية عام 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أظهرت الأرقام الأولية، الخميس، أن اقتصاد المملكة المتحدة انزلق إلى الركود الفني في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.

ويتم تعريف الركود الفني من خلال ربعين أو أكثر على التوالي من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تقلص بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مسجلا الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا إجماعا تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نسبة -0.1٪ للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وتقلصت القطاعات الثلاثة الرئيسية للاقتصاد في الربع الرابع، حيث لاحظ مكتب الإحصاء الوطني انخفاضا بنسبة 0.2٪ في الخدمات و 1٪ في الإنتاج و 1.3٪ في مجال البناء.

ركود المملكة المتحدة الناتج المحلى الإجمالى اقتصاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني