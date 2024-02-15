جيش الاحتلال يقتحم ساحة مجمع ناصر الطبي ويطالب المرضى بالخروج

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن القصف الإسرائيلي في تصاعد مستمر على قطاع غزة، والأحزمة النارية التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية طالت خلال ساعات الليل وحتى هذا الصباح معظم محافظات قطاع غزة بداية من مدينة غزة والشمال والمحافظة الوسطى وخان يونس ورفح الفلسطينية.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن القصف المدفعي الإسرائيلي لا يتوقف في المناطق الشرقية في قطاع غزة، حيث تنهال القذائف بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية وخان يونس، كما أن الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الغربية ولا سيما بلدة دير البلح، بجانب المناطق الساحلية لخان يونس.

وأشار إلى أن مدينة خان يونس، والتي تشهد توغلا إسرائيليا كبيرا منذ قرابة الشهرين، لا زالت هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية التي دخلت من المناطق الشرقية للمحافظة ووصلت للمناطق الغربية تطلق الرصاص والقذائف باتجاه كل ما يتحرك خلال ساعات الليل.

ولفت إلى أن هذه الآليات اقتحمت أمس ساحة مجمع ناصر الطبي وأجبرت من في داخله على الخروج والنزوح منه وطالبت الجرحى والمرضى الموجودين في المجمع بضرورة إخلائه، لكن صعوبة أوضاعهم الصحية تحول دون ذلك.