«صرف صحي الإسكندرية»: أكثر من 180 سيارة وبدّال تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

قال اللواء محمود نافع رئيس شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ المحافظة تشهد أمطارا غزيرة على أحياء شرق الإسكندرية، وبدأت تؤثر على أحياء الغرب.

وأضاف نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "عرباتنا منتشرة حاليا بأكثر من 180 سيارة وبدال على مستوى المحافظة، وكل الأجهزة التنفيذية للمحافظة في حالة استنفار، كما حصلت المدارس على إجازة اليوم حفاظا على أبنائنا والحركة المرورية في الشارع لتحريك العربات من منطقة لأخرى».

وتابع رئيس شبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: «نتعامل مع الشوارع الرئيسية كأولوية أولى من أجل فتح المحاور الرئيسة مثل طريق الكورنيش وطريق أبو قير ومحور المحمودية والطريق الساحلي والطريق الصحراوي، ثم نتعامل مع الشوارع الفرعية، وبعد ذلك نتعامل مع الأماكن غير المخدومة بالصرف الصحي».