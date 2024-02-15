الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس تستقبل وفدًا من "رؤية شبابية"

استقبل الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، وفدًا من مشروع "رؤية شبابية" التابع لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد حبيب المشرف العام على المشروع، وحضر اللقاء الراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي المشرف الروحي لطلبة القسم النهاري بالكلية الإكليريكية، والدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأستاذ مادة الفلسفة بالكلية، والدكتور عدلي أنيس أستاذ مادة جغرافيا الكتاب المقدس، وعدد من طلبة الكلية.

رحب الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ، بالشباب الحاضرين الذين بلغ عددهم حوالي ٥٠ طالبًا وطالبة من جامعة بني سويف وألقى عليهم كلمة بعنوان "كيف نحيا الإيمان" ثم تحدث الدكتور محمد حبيب عن دور وزارة الشباب والرياضة في توعية شبابنا بالقضايا والتحديات التي تواجه الوطن، كما قدم الدكتور عدلي أنيس نبذة عن الكلية الإكليريكية وتاريخها ونظام الدراسة بها.

وقدمت الدكتورة عايدة نصيف نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكونها من أقدم الكنائس وانتشارها حول العالم، وعن عظمة مصر وحضارتها، في نهاية اللقاء اصطحب الطلاب الإكليريكيين ضيوف الكلية في جولة لزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي "مشروع رؤية شبابية" بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة يهدف إلى رفع وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الوطن ومن أهمها قضية التطرف وتنمية الوعي لديهم حول الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية، من خلال الحوار والمناقشات.