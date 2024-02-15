الدفع بـ1300 معدة لرفع تراكمات الأمطار بشوارع البحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

يذكر أن محافظة البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور.

وأهابت المحافظة بمواطنيها بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج أثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار إلا للضرورة القصوى، عدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنباً لخطر الصعق، عدم ركن السيارات على فتحات تصريف مياه الأمطار وعدم الإقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظراً لسوء الأحوال الجوية.

قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة أبناؤنا الطلاب.

ووفقًا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي للمحافظة، أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، لتكون الأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

