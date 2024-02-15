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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط طالب طعن عاملًا بسكين في الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط طالب بالصف الثاني الإعدادي مقيم قرية دنجواي التابعة للمركز، وذلك بعد قيامه بطعن عامل بسكين مما تسبب فى إصابته بجرح نافذ بالجانب الأيسر وذلك نتيجة خلاف بينهم سببه المزاح عبر تطبيق واتساب.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول "محمد.ا.م.ن"، 17 عاما، عامل ومقيم قرية دنجواي دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ بالجانب الأيسر" ادعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 43 عاما، عامل ومقيم بذات القرية اتهم المدعو "عادل.م,.ا.ع"، 15 عاما طالب بالصف الثاني الإعدادي ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "سكين"، بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على تطبيق "واتس آب" بسبب المزاح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة بتخلصه من الأداة المستخدمة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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