بسببب الهزار.. طالب يطعن صديقه في الدقهلية

أصيب طالب بكلية التمريض جامعة حلوان بطعنات نافذة بالفخذ الأيسر على يد طالب بالمرحلة الثانوية بقرية شها مركز المنصورة محافظة الدقهلية وذلك بعد وصلة مزاح بينهم تطورت الى مشاجرة وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط المتهم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "أحمد.هـ.م.إ"،18 عاما طالب بالفرقة الأولى بكلية التمريض جامعة حلوان ومقيم قرية شها ، مصابا بجرح طعني بالفخذ الأيسر "إدعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال عم المصاب "هيثم.إ.ع"،47 عاما، مشرف بشركة خاصة ، اتهم "آدهم.أ.م"، 16 عاما،طالب ومقيم بذات القرية بالتعدى على نجل شقيقه بالضرب بآلة حاد "مطواه"، بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة بسبب المزاح

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.