الإسماعيلي يسعى لتحسين موقفه أمام سيراميكا بالدوري الممتاز

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز عندما يلتقي نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأمل إيهاب جلال المدير الفني للفريق إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة على أمل تحسين نتائج الفريق، ومصالحة الجماهير، خاصة وأن سواء النتائج لازم الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعول الجهاز الفني على الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة الانتقالات الشتوية في لقاء الليلة.

وفي المقابل يرغب فريق سيراميكا في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الصعود في جدول الترتيب.

ويدخل سيراميكا اللقاء في المركز التاسع برصيد ٤١ نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز ١٥ برصيد ٨ نقاط.