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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

1 مارس.. الصحفيين تدعو لانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة

الصحفيين
الصحفيين
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تدعو نقابة الصحفيين أعضاءها بجدول المشتغلين لانعقاد الجمعية العمومية للاجتماع العادي يوم الجمعة ١ مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا. 

ويأتي هذا تنفيذا لنص المادة ٣٣ من قانون النقابة ٧٦ لسنة ١٩٧٠، ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الآتي:

  • التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس ٢٠٢٣.
  • التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة مارس ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤.
  • اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
  • إقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٤.
  • ما يستجد من أعمال.
الصحفيين جنعية عمر