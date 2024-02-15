1 مارس.. الصحفيين تدعو لانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة

تدعو نقابة الصحفيين أعضاءها بجدول المشتغلين لانعقاد الجمعية العمومية للاجتماع العادي يوم الجمعة ١ مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.
ويأتي هذا تنفيذا لنص المادة ٣٣ من قانون النقابة ٧٦ لسنة ١٩٧٠، ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الآتي:
- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس ٢٠٢٣.
- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة مارس ٢٠٢٣ حتى فبراير ٢٠٢٤.
- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- إقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٤.
- ما يستجد من أعمال.