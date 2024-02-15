1 مارس.. الصحفيين تدعو لانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة

تدعو نقابة الصحفيين أعضاءها بجدول المشتغلين لانعقاد الجمعية العمومية للاجتماع العادي يوم الجمعة ١ مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي هذا تنفيذا لنص المادة ٣٣ من قانون النقابة ٧٦ لسنة ١٩٧٠، ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الآتي: