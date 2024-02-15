بدء تشغيل محطات الري وتحلية المياه بالتجمع التنموي بطيبة التمد بمركز نخل بوسط سيناء

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء اليوم الخميس، في بيان رسمي عن بدء تشغيل محطات الري وتحليه المياه بالتجمع التنموي بطيبه التمد بمركز نخل بوسط سيناء.

وأوضح البيان أنه جرى تسليم المباني الإدارية والتي جرى فرشها وتجهيزها لانطلاق مسيرة تنمية وإعمار التجمع في حضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ومسؤول شرق القناة للتنمية ونائب مدير إدارة المياه وشركه مياه الشرب بنخل وشركة كهرباء القناة ومديرية الري والموارد المائية والجهاز التنفيذي لمركز ومدينة نخل.

كما ناشد مجلس مدينة نخل المنتفعين بالتجمع ضرورة الحضور يوم الخميس المقبل ٢٠٢٤/٢/٢٢ لحضور ضخ المياه بشبكات الري للأراضي وضخ المياه للمنازل وعدم التخلف عن الحضور.