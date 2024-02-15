الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار غزيرة ورعدية على المدن الساحلية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق الخلايا الرعدية على السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - سيد عبد الرحمن - العلمين - مطروح) يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل (البحيرة وكفر الشيخ) مع تقدم الوقت.

وأوضحت أن جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد يعاود عليهم الأمطار مرة أخرى خلال الساعات القادمة.

كما تظهر السحب الممطرة على خليج السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار تصل الى حد السيول.

ويشهد الخميس أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد أمطار متوسطة ورعدية على مناطق شمال سيناء وجنوب الوجة البحرى ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 24 العظمى والصغرى 9 درجات.