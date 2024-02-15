تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، معرض أنشطة الاقتصاد المنزلى الذي تم تنظيمه بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي.

وتفقد وكيل تعليم مطروح أركان المعرض والتي اشتملت على عديد من الأعمال الفنية والمعروضات المستوحاة من البيئة، مثمناً الجهد المبذول لإقامة وإعداد المعرض وإخراجه بمظهر جيد مشرف.

وأشاد "شحاتة" بالجهد المتميز والعطاء الزاخر لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي خلال الفصل الدراسي الأول، مثمناً تفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي للفروع المختلفة للمادة في سبيل المساهمة الفعالة في تعليم بناتنا الطالبات لمهنة حياتية جميلة تفيدهن في حياتهن العملية المستقبلية.

وقام وكيل الوزارة بتكريم المعلمات والموجهات المتميزات تقديراً لجهودهن المثمرة وعطاءاتهن الزاخرة خلال المرحلة الماضية والحصول علي عديد المراكز المتقدمة جمهورياً.

وكيل تعليم مطروح يتفقد المعرض الفني لأنشطة الاقتصاد المنزلي ويكرم المعلمات

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