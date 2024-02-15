أمطار غزيرة وبرق ورعد بمرسى مطروح.. صور

شهدت مدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي، اليوم الخميس، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة ونشاط ملحوظ للرياح الشمالية والشمالية الغربية العكسية، حيث ظهرت السحب المتوسطة والكثيفة المحملة ببخار الماء القادمة من البحر المتوسط؛ مما أدى لهطول الأمطار الغزيرة خاصة على السواحل الشمالية للبلاد.

وكانت شوارع وبعض ميادين مدينة مرسى مطروح ومدن الساحل الشمالي الغربي، قد شهدت تجمعات مياه نتيجة هطول الأمطار، وتأثرت المحافظة بهبوب الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بالبحر قبالة سواحل المحافظة، والأجواء غير مناسبة لأعمال الصيد.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حالة الطوارئ القصوى؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح.

المحافظ يطمئن على جاهزية المعدات

واطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات، موجها بالاستعداد الدائم مع أى طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات، وموجها بالمتابعة المستمرة لأعمال التطهير والصيانة للسيارات والمعدات واستعداد جميع الجهات من مجالس مدن وحماية مدنية وغيرها من تجهيزات واستعدادات.

كما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ لمجابهة الأزمات والاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول مع الجاهزية التامة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

تعطيل الدراسة بجميع مدارس ومعاهد مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأربعاء، تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية اليوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، نظرا للتوقعات بسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الطلاب.

وأثرت حالة الطقس غير المستقر والرياح على تحركات المواطنين في عدة شوارع ميادين من مدينة مرسى مطروح.

هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على مرسى مطروح

IMG_20240215_084042

IMG_20240215_084041_1

IMG_20240215_084041

IMG_20240215_084039

IMG_20240215_084037_1

IMG_20240215_084038

IMG_20240215_084037