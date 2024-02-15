بيان كندى أسترالى نيوزيلندى: تداعيات أي هجوم إسرائيلي على المدنيين في رفح ستكون كارثية

أعلنت كلًا من، كندا وأسترالىا ونيوزيلندا، اليوم الخميس ، عن بيان مشترك، أكدت فية الدول الثلاثة على ضرورة، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لحماية المدنيين المتواجدين في القطاع ، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

كما أوضح البيان، أن هناك حاجة ملحة إلى حل سياسي متفاوض بشأنه تحقيق سلام دائم بالمنطقة، لوقف الصراع، وتهدئة الأوضاع.

كما أعربت الدول المشاركة في البيان، عن قلقها من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية لأنها سوف تؤدي إلى كاثة إنسانية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي على مجمع ناصر الطبي، ونتج عن ذلك، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بقسم العظام داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلي، قام بشن قصف عنيف على محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس.

وأفادت الجمعية، أن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار في المبنى التابع لها بمحيط مستشفى الأمل، كما أطلق الاحتلال عدة قصفات في محيط المستشفى.