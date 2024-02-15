مصرع شخصين فى حادث سير بسبب السرعة الزائدة بالمنيا

لقى شخصين مصرعهما، منذ قليل، فى حادث سير بإحدى الطرق الفرعية بقرية دمشير بالمنيا، وذلك بسبب السرعة الزائدة حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة يتضمن حادث تصادم توكتوك مع ميكروباص بإحدى الطرق الفرعية التابعة لعزبة عاصم التابعة إداريًا لقرية دمشير بمركز المنيا.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع كلا من: "ضاحي" 40 عاما، مقيم بقرية ماقوسة مركز المنيا، و"مدحت" 27 عاما.

وبالانتقال تبين مصرع شخصين وتم نقل الجثث إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.