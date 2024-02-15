الكونجرس يقلص حجم مشتريات طائرات "إف 35"

أعلن الكونجرس، عن فرض حد على حجم ميزانية الدفاع المقبلة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقليص مشتريات طائرات إف 35.

وكشف مصدران أن بايدن يريد خفض 18% من عدد طائرات إف 35 التي تشتريها وزارة الدفاع (البنتاجون) العام المقبل، بسبب الحد المفروض من قِبل الكونغرس على حجم ميزانية الدفاع المقبلة.

وسينخفض طلب البنتاجون للطائرات المقاتلة، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، إلى أقل من 70 طائرة، بانخفاض عن الطلب الذي كان من المتوقع أن يبلغ 83 طائرة، ليمثل خفضًا بنحو 1.6 مليار دولار في الإنفاق على الطائرات.

ويؤثر تقليص طلبيات طائرات إف 35 في مقاول الدفاع البارز الذي يحصل على نحو ربع عائداته من برنامج الطائرات النفاثة.

وما زال الطلب الدولي قويًا على الطائرات التي يتراوح سعر الواحدة منها بين 80 مليون دولار و120 مليون دولار حسب النوع، وانخفضت أسهم لوكهيد مارتين 2.6 في المئة بعد هذه الأخبار.