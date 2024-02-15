طقس المنيا الآن| غيوم وأمطار متفاوتة وموجة صقيع

تشهد مدن وقرى مراكز شمال المنيا، سقوط أمطار متقطعة وغزيرة، عقب ساعات من انتشار الغيوم، ليكون الطقس مائلا للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع تكون الصقيع على أنحاء المحافظة، وقد رفعت المحافظة درجة الطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس وشهدت مراكز المحافظة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، لتصل إلى 24 درجة مئوية الكبرى، و9 درجات مئوية الصغرى .

وكلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، الوحدات المحلية والري، بمتابعة مخرات السيول والتأكد من سلامتها، والقيام بأعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات أولا بأول كما كلف محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة توابع موجة الطقس المتقلب، وتوابعها، والتحرك السريعة، في حالة وقوع حوادث، مع تواصل عمل غرف العمليات.

وحرصت الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، على نشر الفرق المرورية بمداخل ومخارج الطرق السريعة، والإقليمية للحد من السرعات، خاصةً خلال الساعات الأولى من الصباح، وحتى التاسعة صباحًا، في ظل انتشار الشبورة المائية الخفيفة.

وقد استعدت محافظة المنيا للأمطار واى تداعيات للطقس السيئ من أمطار غزيرة وسيول حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة وكيفية إدارتها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين وذلك من خلال عمل تدريبات عملية على الأرض لمراجعة خطة المحافظة الشاملة وعمل محاكاة فعلية لمواقف طارئة، وسيناريو متكامل لمواجهة أزمة السيول، حال وقوعها مع الاستمرار في مراجعة جاهزية كافة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول سواء الطبيعية أو الصناعية والتأكيد على الاستمرار في تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة مراجعة أماكن تواجد سيارات الإسعاف والتمركزات الخاصة بسيارات التموين والمياه وسيارات الكسح والإطفاء ورفع البيانات والإحداثيات طول وعرض لكافة الأماكن وإرسالها لغرفة عمليات المحافظة المركزية وتطهير مخرات السيول والمتابعة المستمرة لها وإزالة أي تعديات بشكل فورى والتشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد بشكل مستمر للطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ بشكل دائم فى جميع أنحاء المحافظة.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية، بالمتابعة المستمرة للاماكن التي يتوقع حدوث اية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة ، كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بحصر كافة وسائل الاعاشة والإقامة، كما وجه المحافظ، مديرية الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول سواء (طبيعية، أو صناعية)، وتطهير مجراها وإزالة أي عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، بالإضافة للعمل على تقوية الجسور الضعيفة، والتنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنبًا لحدوث أي انهيارات بها ومراجعة صلاحية مجاري المياه أسفلها، وذلك من خلال استخدام جميع امكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البري، موجها مديرية التموين بالاستعداد وتوفير المخزون السلعي من الخبز والمواد الغذائية، لضمان توفير غذاء امن للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع شركة المطاحن، والمجمعات الاستهلاكية.

وكلف المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز كافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بكافة الأدوية المطلوبة وأوجه الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل مع كافة مديريات الخدمات ووكلاء الوزارة كلًا في اختصاصه تحسبًا لأي تداعيات قد تحدث.

وأكد المحافظ، على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقى البلاغات وإبلاغها للمسئولين بشكل فوري، لسرعة إتخاذ القرار المناسب، والإنذار المبكر لتوقعات الأمطار والسيول، مشددًا على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء، كما وجه المحافظ شركة الكهرباء بوضع خريطة بديلة مباشرة في حال انقطاع التيار الكهربائي والخطوط التي تغذي مخرات السيول.