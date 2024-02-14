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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البيت الأبيض: ذخيرة الجيش الأوكراني بدأت في النفاد

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان
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صدر اليوم الأربعاء عن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، تحذير عاجل، حيث أكّد أنّ الجيش الأوكراني يواجه نقصًا ملحوظًا في ذخيرته، وهو ما يعتبر تحدًّا جديدًا في ظل العرقلة التي يفرضها الجمهوريون في الكونجرس على حزمة المساعدات الضخمة التي طلبتها الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.

وفي تصريحاته للصحفيين، أشار سوليفان إلى أنّ "التقارير تفيد بنفاد أو تقنين الذخيرة في صفوف القوات الأوكرانية على الجبهات الأمامية، مما يجعلها عرضة للهجمات التي تشنّها روسيا، وذلك بينما يقترب النزاع الدائر من استكمال عامه الثاني".

 

البيت الأبيض جيك سوليفان الجيش الأوكراني