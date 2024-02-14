البيت الأبيض: ذخيرة الجيش الأوكراني بدأت في النفاد

صدر اليوم الأربعاء عن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، تحذير عاجل، حيث أكّد أنّ الجيش الأوكراني يواجه نقصًا ملحوظًا في ذخيرته، وهو ما يعتبر تحدًّا جديدًا في ظل العرقلة التي يفرضها الجمهوريون في الكونجرس على حزمة المساعدات الضخمة التي طلبتها الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن.

وفي تصريحاته للصحفيين، أشار سوليفان إلى أنّ "التقارير تفيد بنفاد أو تقنين الذخيرة في صفوف القوات الأوكرانية على الجبهات الأمامية، مما يجعلها عرضة للهجمات التي تشنّها روسيا، وذلك بينما يقترب النزاع الدائر من استكمال عامه الثاني".