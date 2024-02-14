أسراب الجراد تهاجم مزارع جرف حسين بأسوان.. صور

شهدت مزارع جرف حسين جنوب شرق مدينة أسوان، انتشار لأسراب الجراد، وتم إخطار الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة للعمل على مكافحة هذه الأسراب القادمة من جنوب شرق البلاد، بعد أن تم رصدها قادمة دولة ليبيا.

قال مزارعون بجرف حسين، إنهم فوجئوا بأسراب من الجراد تهجم على مزارعهم بشكل كبير، وأثرت على المزارع فى المنطقة والتى تشتهر بزراعة الثمار والخضروات "معدة للتصدير"، ومنها زراعات: "الكنتلوب والبطيخ والنعناع والنباتات الطبية والعطرية" وغير ذلك.

وأضافوا، أنهم بدؤوا يتعاملون مع أسراب الجراد بشكل بسيط وأسلوب مبدئى لمكافحة أعداد الجراد الكبيرة حتى لا تؤثر على المزارع بشكل كبير، مضيفا أنهم تواصلوا مع المسئولين فى مديرية الزراعة ومحافظة أسوان، لمطالبتهم بسرعة التدخل وإنقاذ الموقف قبل تفاقم الأزمة.

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