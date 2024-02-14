السفير الروسي في لندن: وسائل الإعلام البريطانية بدأت تتناول الصراع الأوكراني بشكل مختلف

صرح سفير روسيا في لندن أندريه كيلين، اليوم الأربعاء، بأن وسائل الإعلام البريطانية بدأت تكتب بطريقة جديدة عن الوضع في أوكرانيا وآفاق تطور الصراع، مضيفًا أن الصحف البريطانية ليست مستعدة بعد للاعتراف بالمغالطة من سياسة الغرب.

وأضاف كيلين في تصريحات لوكالة /تاس/ الروسية "هناك تطور مؤكد، وإن كان صغيرا، في ما تكتبه وسائل الإعلام البريطانية الآن. فبينما كان كل ما نقوله رسميا أو في المقابلات يتم اعتباره في السابق أكاذيب ودعاية متعمدة، الآن، تحت ضغط الحقائق الصعبة المتعلقة بالحالة المؤسفة".

وقال كيلين: "لقد ظهرت بعض التغييرات في الشؤون في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن التطور "لا يزال فاترا" بسبب عدم فهم كتاب الأعمدة لسياسة الغرب المستقبلية.

وأشار السفير الروسي إلى أن صحيفة التايمز وذا سبكتاتور والجارديان وصحف يومية بريطانية أخرى نشرت مؤخرا مقالات تصف المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأوكراني والقوات المسلحة في البلاد.

وأشار كيلين إلى أنه "ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي المفقود فيما يتعلق بالاستنتاجات، لم يجرؤ أحد حتى الآن على القول في الصحافة إن الأعمال العدائية يجب أن تنتهي لأنها تؤدي إلى هزيمة أوكرانيا، وكلما تعمقت هذه الأعمال العدائية، كلما أصبحت هذه الهزيمة أعمق وأكثر خطورة".

وقال كيلين: "هذا خطأ كارثي في السياسة بأكملها، لم ترتكبه القيادة الأوكرانية فحسب، بل ارتكبته أيضًا واشنطن ولندن وبروكسل وكل الدول الغربية".

ويعتقد الدبلوماسي الروسي أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي، ريشي سوناك، سيضغط من أجل استمرار الصراع.