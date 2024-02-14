محكمة بريطانية تمنع مشجع من حضور المباريات 3 سنوات بسبب صلاح

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية، عن منع أحد مشجعي كرة القدم عن حضور المباريات لمدة 3 سنوات بعدما صرخ بإساءات عنصرية ضد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وأوضحت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن محكمة سيفتون الجزئية في إنجلترا أصدرت حكمًا بمنع أحد مشجعي إيفرتون ويُدعى جويل باروايز بعدما أساء للملك المصري خلال أحداث ديربي ميرسيسايد أمام ليفربول هذا الموسم، بمنعه من حضور المباريات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أنه تم تغريمه بمبلغ 500 جنيه إسترليني.

وكان مشجع إيفرتون قام بالسخرية من كارثة ملعب هيسل والتي شهدت وفاة 39 مشجعًا بسبب التدافع قبل نهائي كأس أوروبا عام 1985.

واعترف الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، أنه ارتكب مضايقات عنصرية ودينية خطيرة، "قائلا" :"أنا أحمق".

ويعني أمر الحظر الذي أصدرته المحكمة أن المشجع لا يستطيع حضور أي مباراة كرة قدم في إنجلترا خلال تلك الفترة (3 سنوات)، وعندما تقام المباريات الدولية في الخارج".