تكريم الفائزين بمسابقة التميز المؤسسي بجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم احتفالية كبرى لتكريم الكليات الفائزة بمسابقة التميز المؤسسي، وعرض تجربة الجامعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة المؤسسية في إطار رؤية مصر 2030، بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة والدكتورة منى الأعصر عميد الصيدلة ، والدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد كلية العلوم وفاتن أبو طالب القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، ولفيف من وكلاء الكليات ومديري المراكز بالجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكى أن الجامعة تعمل وفق نظام مؤسسي لتحقيق التكامل بين كافة قطاعات الجامعة وكلياتها من خلال خطتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الجامعة عملت على استحداث نموذج مقترح لتحقيق آليات الحوكمة المؤسسية من خلال نظرية الإدارة بالأهداف كإطار فكرى حاكم في خطتها الاستراتيجية، من خلال انشاء نموذج متكامل لتطبيق آليات الحوكمة المؤسسية بمقاييس ومؤشرات تحقق التوجه الاستراتيجي.

خلال الاحتفالية أعلن رئيس الجامعة عن فوز كلية العلوم بالمركز الأول وكلية الآداب بالمركز الثاني وكلية التجارة بالمركز الثالث وكلية الطب بالمركز الرابع، مقدما التهنئة للكليات الفائزة بالمسابقة

وأشار إلى أن الجائزة تأتى في إطار تحفيز وتشجيع الكليات، وخلق جو تنافس إيجابي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة والتميز .

أضافت الدكتورة دينا عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي أن المسابقة شملت تقييم الأداء بكليات الجامعة وفقاً لأهداف ومستهدفات الخطة الاستراتيجية، وقدمت عرضا تقديميا تناولت خلاله معايير تقييم الكليات والأوزان النسبية لكل معيار التي تضمنت رؤية الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهه الشكر لجميع فرق العمل بكليات الجامعة وفريق عمل الحوكمة المؤسسية بالجامعة.

خلال الحفل تم تكريم الكليات الأربعة الحاصلة على المراكز الأولي، كما شمل التكريم الدكتور صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي بالجامعة، والدكتور محمد الششتاوى مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة.