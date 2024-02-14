الرباط الصليبى "شبح أسود" يجول فى الدورى السعودى

أصبحت إصابة "الرباط الصليبى"، فى مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن"، بعبع اجتاح أغلب الأندية داخل المستطيل الأخضر، فى الدورى الأغلى والأقوى داخل قارة آسا.

وشهد الدورى السعودى إصابة 11 لاعبا فى موسم واحد بالرباط الصيبلى، ليصبح شبح أسود يجول بين الأندية لخطف نجومها، وإن كان آخرهم حارس الهلال.

أصبح حبيب الوطيان حارس مرمى نادى الهلال أخر من أصابتهم لعنة الرباط الصليبي خلال الموسم الرياضي الجاري 2023-2024 حتى الآن، بعد ان ضرب 10 لاعبين آخريين أبرزهم النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا .



وجاءت قائمة اللاعبين الذين أصابتهم لعنة الرباط الصليبى فى الدورى السعودى، كالتالى:

1- عبدالله الجدعاني، حارس اتحاد جدة، اصيب في يوليو 2023.

2- أحمد شراحيلي، مدافع اتحاد جدة، أصيب في سبتمبر 2023.

3- عبد الله عطيف، لاعب أهلي جدة، أصيب فى سبتمبر 2023.

4- محمد مجرشي، لاعب نادي الفيحاء، أصيب في أكتوبر 2023.



5- نيمار دا سيلفا، نجم نادى الهلال، أصيب فى أكتوبر 2023، حين قيادته لمنتخب البرازيل فى تصفيات كأس العالم 2026.

6- حسين قاسم، لاعب نادي الطائي، أصيب في نوفمبر 2023.

7- عبدالكريم السلطان، لاعب نادى الطائى، أصيب فى ديسمبر 2023.

8- أحمد بامسعود، لاعب اتحاد جدة، أصيب في ديسمبر 2023.

9- راكان الطليحي، لاعب نادي التعاون، أصيب في ديسمبر 2023.

10- كيم سيونج جيو، حارس مرمى فريق الشباب، أصيب في يناير 2024، خلال مشاركته فى تدريبات منتخب كوريا الجنوبية، ببطولة كأس آسيا 2023 الماضية.

11- حبيب الوطيان، حارس مرمى نادى الهلال، أصيب فى فبراير 2024.