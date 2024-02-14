السيسي وأردوغان يصافحان حرس الشرف

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي حيث عزفت الموسيقي السلامين الوطنيين المصري والتركي كما قام الرئيسان بمصافحة حرس الشرف.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمطار القاهرة الدولي.



وأعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم .

و من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.



