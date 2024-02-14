هطول أمطار متوسطة فى الدقهلية وتحرك فوري من الأجهزة

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء سقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مدن ومراكز المحافظة وسط توقعات باستمرار موجة الطقس السيئ على مدار ثلاثة أيام متتالية .

وأعلنت محافظة الدقهلية، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى من خلال المتابعة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والمتابعة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية.

ووجه الدكتور أيمن مختار، بضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوى المحافظة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانا قالت إنه من خلال متابعة آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تبين استمرار وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق من: "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية " يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وبحسب بيان للهيئة على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أضافت أن السحب الممطرة تتواجد على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، لافتة إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.



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