اقتراحات النواب توافق على إنشاء مستشفى إدكو الجديدة وإدارة تعليمية بالبحيرة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تخصيص مساحة ٣.٦١ فدان (١٥.١٦٢م) بمنطقة امتداد شمال غرب المدينة لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة بمحافظة البحيرة.

وجاء في اقتراح النائب محمد زين الدين، أن إنشاء مستشفى إدكو الجديدة يأتى متماشيا مع استعداد محافظة البحيرة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في ربوع مصر رغم التحديات الاقتصادية العالمية، لتوفير رعاية صحية متكاملة، موضحا بأنه تم توفير موقع جديد لإنشاء المستشفى بمنطقة امتداد شمال غرب المدينة بمساحة ٣.٦١ فدان (١٥.١٦٢م).

وأشار النائب، إلى أن مدينه إدكو بها مستشفى واحدة والمنوط بها استقبال جميع حالات حوادث الطرق، وخاصة الطريق الدولى الساحلي وحالات أهل المدينة الحرجة، بالإضافة إلى أن المستشفى الموجودة حاليا بعد المعاينة لا تصلح لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه أبدى، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، الموافقة على تخصيص الأرض في حال معاينة مديرية الشئون الصحية بالبحيرة والموافقة عليها.

من جانبه أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، موافقته على المقترح، وأنه على استعداد تام للبدء في استكمال إجراءات تخصيص الأرض لتكون جاهزة عند دخول محافظة البحيرة منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما وافقت اللجنة، اقتراح برغبة آخر مقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن دعم وتوريد مستشفى إدكو بمحافظة البحيرة، بجهاز الرنين المغناطيسي MRI، وذلك بعد موافقة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نظرا لكثرة عدد الحالات المترددة على المستشفى.

وعقب ممثل وزارة الصحة، بأن الموضوع متوقف علي التوريدات وتوفير الدولار، وفي حال وصول الأجهزة فإن محافظة البحيرة لها جهازين واحد في إدكو، والتاني حسب التوزيع الجغرافي.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض وحدة الدفاع المدني القديمة "المطافي" بشارع الجبانة لإنشاء إدارة تعليمية بـمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، حيث أن المبنى القائم حالياً جزء مستقطع من مدرسة.

وجاء في الاقتراح المقدم من النائب محمد زين الدين، أن الإدارة التعليمية بإدكو تضم أكثر من 80 مدرسة، وتعاني عدم الاستقرار، ولا يوجد لها مقر مستقل، ولذالك تقوم باستغلال أجزاء كبيرة من بعض المدارس، وكذلك مخازن الإدارة مؤجرة في أماكن متفرقة بالمدينة، الأمر الذى يؤثر بالسلب على سير العملية التعليمية برمتها، نظراً لصعوبة المتابعه والرقابة والإشراف على هذه الفروع المتناثرة.

من جانبه وافق كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، على تخصيص الأرض لصالح هيئة الابنية التعليمية.

ورحب الدكتور خالد الدقله، مدير عام التعليم بمدرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالاقتراح برغبة.