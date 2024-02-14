أحمد المرسي.. المصري الوحيد بالقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، الروايات المرشّحة للقائمة القصيرة بدورتها السادسة عشرة، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي، وقد ضمت القائمة رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" للكاتب المصري أحمد المرسي، والصادرة عن دار دوِّن للنشر والتوزيع.

وضمت القائمة القصيرة 6 روايات هي: "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" للكاتب المصري أحمد المرسي، عن دار دوِّن، و"خاتم سليمي" للكاتبة السورية ريما بالي، عن دار تنمية للنشر، و"قناع بلون السماء" للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي، عن دار الآداب، و"باهبل: مكة Multiverse" للكاتبة السعودية رجاء عالم، عن دار التنوير، و"سماء القدس السابعة" للكاتب الفلسطيني أسامة العيسة، عن منشورات المتوسط، و"الفسيفسائي" للكاتب المغربي عيسى ناصري، عن دار ميسكلياني.

ترشحت للجائزة في هذه الدورة 133 رواية، صدرت في الفترة بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من فرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية؛ وحمور زيادة، كاتب وصحفي سوداني؛ ومحمد شعير، ناقد وصحفي مصري؛ وسونيا نمر، كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية.

وتدور رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" حول عالم الرهانات وسباقات الخيول، في عشرينيات القرن الماضي، من خلال 4 شخصيات رئيسية، يجمعهم رهان واحد رغم اختلاف غاياتهم ومرجعياتهم الثقافية، وترصد الرواية صراعاتٍ طبقية وأحلام صعبة المنال لأبطالها، وسط تشويق وحبكة قوية لمعرفة مصير أبطال العمل.

بين الحب والرغبة ووخز الضمير، ثم الخوف من السقوط في الهاوية.. تتشابك أربعة أقدار تجمعها كلمةُ “الأمل”. وبأسلوبٍ بليغ ورسمٍ درامي عميق الحِس تكتمل الصورة الحقيقية لصراعاتٍ طبقية وأحلام صعبة لكنها مشروعة، وفي مشهدٍ طويل لحكاية تبدو قصيرة يحدث التعلق الأعمى بالأمل داخل كل شخصية، حتى يُضفي الكاتب على الحكاية طابعًا مميزًا يجعلك تعيش مع أبطال الحكاية لحظةٍ بلحظة في ترقُّب وشغف انتظارًا لما قد يحدث لأصحاب الحكاية الأربعة في نهاية المطاف.

وتأتي الرواية ضمن مشروع طموح لدار دوِّن للنشر والتوزيع، للارتقاء بالذائقة الأدبية لشباب القراء، وتقديم تجارب أدبية مميزة، وقد فازت ونافست الدار خلال 2023 على 5 جوائز أدبية مصرية وعربية منها: جائزة غسان كنفاني للرواية العربية، وجائزة اتحاد كتاب مصر، وجائزة الشيخ زايد للآداب.

من جانبه قال أحمد مهنى، مدير عام النشر وتطوير الأعمال بدار دوِّن إن وصول رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" للكاتب أحمد المرسي للقائمة القصيرة لجائزة البوكر يؤكد ضرورة ضخ دماء جديدة للحياة الأدبية ويعكس وعي لجنة التحكيم بصورة أدبية رائعة ومختلفة من خلال رواية اهتمت بتفاصيل التاريخ المصري وملامح من الزمن المصري والشخصيات الأصيلة، مشيدا بهذا الوعي من قبل الجائزة.

كما وجه "مهنى" الشكر لفريق النشر في دار دوّن للنشر على وعيه وإدراكه بتفاصيل المشهد الأدبي في المنطقة العربية ودعمه ورعايته لموهبة أصيلة ومتجددة مثل أحمد المرسي، وعلى الحماس الشديد والمراهنة على المواهب الأدبية خاصة الأجيال الشابة والاتجاهات الرصينة في الأدب والرواية.

الجدير بالذكر أن أحمد المرسي، هو روائي وصحفي مصري، من مواليد 1992. حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتلفزيون، ويعمل صحفياً ومُعد برنامج بالإضافة إلى عمله في عدد من الصحف المصرية والعربية.

صدر له ثلاث روايات: "ما تبقى من الشمس" (2020)، "مكتوب" (2021) و"مقامرة على شرف الليدي ميتسي" (2023). فازت الرواية الأولى بالمركز الثاني بجائزة ساويرس الثقافية عام 2021، فئة الكتّاب الشباب.