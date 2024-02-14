ردا على سؤال وكيل خطة النواب عن "الأجور".. "البترول": موظف واحد أصلي و550 منتدبين

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لممثل وزارة البترول، أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، عن بند الأجور فى الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألفا و462 جنيها، ما عدد العاملين العاملين فى الوزارة .

وعقب أشرف قطب قائلا: "عدد العاملين بالوزارة 550 موظفا كلهم منتدبين من شركات، عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة، وذلك حتى يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وعقب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة على حديثه، قائلا: "ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة ولكنه هروب من القوانين والقواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة".

وطلب سالم، الهيكل الوظيفي للوزارة و بيان رسمي بعدد العاملين وما يتقاضونة فعليا من أجور يتم تحميلها على الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم ومن هو الموظف "المحظوظ" المسكن وظيفيا وحدة على قوة الوزارة، مضيفا: "معنى ذلك لو تم إلغاء انتدابات هؤلاء الموظفين يتبقى في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤولا عن إدارتها".

وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ اننداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ليعلق رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول بأنه منتدب منذ 21 عامًا .