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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على 6 أشخاص ارتكبوا سرقات بمناطق متفرقة بالقاهرة (صور)

المتهمين
المتهمين
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة. 
تعود البداية عندما تم ضبط عاطل  بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة البطاريات من أبراج الاتصالات وبيعها كخردة، وبمواجهته اعترف بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية- مالك مخزن بطاريات مستعملة" تم ضبطه والمسروقات .

كما تم ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطـة الحدائـــق عقب قيامهما بإحداث إصابة (طالب) والإستيلاء منه علــى (متعلقاته الشخصية) كُرهاً عنه، وبحوزتهما (سلاح أبيض – المسروقات المستولى عليها).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزاوية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بإرتكاب عدد (4) وقائع بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

وتمكن رجال المباحث عن ضبط (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة روض الفرج لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف" بإستخدام دراجة نارية ، وأقرا بإرتكاب 8 وقائع أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل مقيم بمحافظة الجيزة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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