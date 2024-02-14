في ذكرى رحيله الـ19| ثابت البطل.. مات في حب الأهلي

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ19 لرحيل ثابت البطل أحد أساطير الأهلي وكرة القدم المصرية الذي وافته المنية في الرابع عشر من فبراير عام 2005، ولكنه سيبقى خالدا في تاريخ وعقول كل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بمواقفة وإنجازاته وتاريخه الحافل بالبطولات.

وُلد ثابت البطل يوم 16 سبتمبر عام 1953 بمدينة الحوامدية في محافظة الجيزة وبدأت علاقته مع الأهلي عام 1974 إلى أن اعتزل عام 1991 حيث ساهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية وسط منافسة قوية مع إكرامي "الأب" وأحمد شوبير في حراسة مرمى القلعة الحمراء.

وعقب الاعتزال عمل مدربًا لحراس المرمى في عدة أندية بعمان والأردن والإمارات، ثم اتجه للعمل الإداري بالأهلي والاتحاد الليبي، ثم عمل مديرًا للكرة بالقلعة الحمراء موسم 2003 / 2004، وقاد الأهلي في الموسم التالي لبناء فريق الأحلام.

اتخذ البطل قرارات تأديبية فى حق بعض النجوم وقت توليه منصب مدير الكرة بالنادى الأهلى، وعلى رأسهم حسام وإبراهيم حسن وإبراهيم سعيد، فى ظل حرصه على تطبيق لوائح الأهلى فى صالح الفريق.

أُصيب ثابت عام 2003 بسرطان البنكرياس والمعدة، وقرر حسن حمدي رئيس الأهلي، سفره للعلاج في فرنسا على نفقة النادي.

ورغم مرور سنوات عديدة على رحيل ثابت البطل إلا أن جمهور الأهلي ما زال يتذكر مشهد الرجل وهو يجلس على مقاعد الجهاز الفني للفريق الأول أثناء مباراة الزمالك وهو يلتحف "بطانية" للتغلب على شدة آلامه بسبب إصابته بسرطان البنكرياس ولكنه رفض الاستسلام وقرر أداء عمله حتى اللحظات الأخيرة.

توج ثابت البطل مع الأهلي بـ11 لقبا في الدوري المصري و6 ألقاب لبطولة كأس مصر وبطولتين لكأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري و3 ألقاب لأبطال الكؤوس وكأس أفروآسيوي.

كما كان ثابت البطل الحارس الأساسي وحامي عرين منتخب مصر لسنوات طويلة وفاز مع المنتخب الوطني بكأس أمم أفريقيا عام 1986 التي أُقيمت في مصر بعد أن شارك كحارس أساسي بجانب التواجد في قائمة المنتخب بأوليمبياد لوس أنجلوس 1984 وفاز بدورة الألعاب الأفريقية 1987 والتواجد في قائمة المنتخب بكأس العالم 1990.