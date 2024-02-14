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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ندوات تعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل تجوب مدارس جنوب سيناء

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة
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استضاف مدرج مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، ندوة تعريفية تثقيفية، عقدها فرع طور سيناء للتأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وطرق التسجيل والاستفادة من جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطن السيناوي، ولمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

حاضر في الندوة الدكتور مصطفى الجناينى مدير مركز طب الأسرة بالمنشية بطور سيناء، والدكتورة رضوى الباز، بحضور أحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء، ومشاركة العشرات من مديري ونظار مدارس طور سيناء المراحل الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) وعدد من المعلمين والمعلمات، وكان في استقبال الضيوف، آمل صبحي مديرة المدرسة.

وأكد الجنايني، أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي لجميع المواطنين داخل المحافظة، وأن جنوب سيناء، تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث تضم وحدات صحية ومستشفيات متطورة للمرضى المنتفعين بالمنظومة، موضحاً أن هيئة التأمين الصحي الشامل هي الهيئة المسئولة عن التمويل، وأن هناك هيئة الرعاية الصحية وهي المنوط بها تقديم الخدمات الصحية، وهيئة الرقابة والإعتماد الصحي والتي تتولى معايير دخول المنشآت الصحية بالمنظومة.

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير الماضي، بعد نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في التشغيل التجريبي للمنظومة في جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ منتصف فبراير 2022، وعرض نتائج التشغيل التجريبي على رئاسة مجلس الوزراء.

وصرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس نجاح الهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومطابقة منشآتها الصحية لأعلى معايير الجودة العالمية وحصولها على درجات التسجيل والاعتماد للجودة، مثمنًا دور وزارتي الصحة والمالية ومحافظة جنوب سيناء في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

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ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل طور سيناء جنوب سيناء مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات