رئيس جامعة بني سويف: إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعي فيها الميزة التنافسية للمحافظة

شارك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب المصري وذلك لوضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة بني سويف.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الجامعة، اقتراحا بأهمية إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعي فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون مع المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهات ذات الصلة.

واستعرض الدكتور منصور حسن، رؤية جامعة بني سويف في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية التي قامت بها الجامعة خلال السنوات السابقة، والأبحاث والدراسات التي يُمكن تقديمها خلال المرحلة القادمة من خلال ما تتميز به الجامعة من كيانات علمية ومهنية يمكن الاستفادة بها.

من جانبه، أكد الدكتور منصور أن الجامعة يمكنها المشاركة من خلال تقديم 12 محورا متكاملا وعدد من دراسات الجدوى، وفكرة المصنع المصغر، واحتضان الأفكار الرائدة، ومشروعات ريادة الأعمال، والتدريب الفني والمالي والإداري، واستراتيجية المعايير الدولية للجودة ، وشراكات علمية للمشروعات الصغيرة، وعمل قاعدة بيانات تبني على استراتيجيات التشبيك.

وأكد الدكتور منصور، أن الجامعة بكل إمكاناتها تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكل السبل، وعلى استعداد للشراكة مع الجهات المعنية لوضع رؤية استراتيجية للتعليم الفني، وبناء مدرسة فنية بالتعاون مع المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد محمود المصري، عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب المصري، والنواب حسام العمدة، والدكتورة منى عبد الله، والدكتورة هالة أبو السعد، وسهام بشاي، وميرفت ميشيل أعضاء مجلس النواب المصري، والدكتور محمد عبد الملك نائب المدير التنفيذي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من أعضاء اللجنة البرلمانية والأجهزة المعنية.