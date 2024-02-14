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الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم| باريس سان جيرمان يستضيف سوسييداد في دوري الأبطال.. ومواجهات قوية في الدوري المصري

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 على النحو التالي:
*دورى أبطال أوروبا:
10:00 باريس سان جيرمان الفرنسى × ريال سوسييداد الإسباني
10:00 لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني
*الدورى الإيطالى:
08:00 بولونيا × فيورنتينا
*الدورى المصرى الممتاز:
04:00 المقاولون العرب × إنبي
04:00 الاتحاد السكندري × طلائع الجيش
07:00 زد اف سي × بيراميدز

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