تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 على النحو التالي:
*دورى أبطال أوروبا:
10:00 باريس سان جيرمان الفرنسى × ريال سوسييداد الإسباني
10:00 لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني
*الدورى الإيطالى:
08:00 بولونيا × فيورنتينا
*الدورى المصرى الممتاز:
04:00 المقاولون العرب × إنبي
04:00 الاتحاد السكندري × طلائع الجيش
07:00 زد اف سي × بيراميدز
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم| باريس سان جيرمان يستضيف سوسييداد في دوري الأبطال.. ومواجهات قوية في الدوري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 على النحو التالي: