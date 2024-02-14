ورش عمل بجامعة القناة عن ريادة الأعمال

نظم مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بجامعة قناة السويس ورشة عمل حول ريادة الأعمال والتعريف بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال Rally.

استضافت خلالها نخبة من المتخصصين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشارك في الورش 8 جامعات مصرية هم جامعة قناة السويس، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد، جامعة الجلالة، وجامعة الزقازيق، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة السويس، والجامعة المصرية الإلكترونية فرع جامعة قناة السويس.

جاءت الورش تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة ماجدة إبراهيم مدير مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق، وإشراف تنفيذي الدكتورة أفنان بركات منسق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بجامعة قناة السويس ومنظم ورش العمل.

وقد استقبل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الوفد، بحضور الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وقد ضم الوفد الذي حاضر في ورش العمل كلا من الدكتورة هبة العشري نائب مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة جين حنا مديرة حاضنة بالأكاديمية العربية، ومحمد عبدالرحمن رئيس قسم التسويق بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، وسهيلة السيد مديرة برنامج مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، وخالد السيد منسق برنامج مسابقة رالي.

وقد دار اللقاء حول التعاون المثمر والعلاقة الجيدة التي تجمع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجامعة قناة السويس، و بحث إمكانية التعاون مع جامعات الإقليم.

في مجال ريادة الأعمال، كما قدم الوفد الهدايا التذكارية لنائبي رئيس الجامعة، اعترافا بالدور الفعال بين الجانبين.

هذا وقد تناولت الورشة العديد من الموضوعات و المحاور التي جاء من أهمها لتعريف بريادة الأعمال بشكل عام، و التعريف بمسابقة رالي Rally، تلك المسابقة التي نظمتها الأكاديمية العربية لأول مرة عام 2016، بهدف نشر فكرة ريادة الأعمال و مساعدة الشباب على بدء تنفيذ الشركات الناشئة.

كما تناولت الورشة توضيح كيفية الاستفادة لعمل المسار الكامل لتحويل فكرة مشروع إلى شركة ناجحة.

وقد قام الدكتور جمال المصري وأعضاء فريقه الفائز العام الماضي في مسابقة رالي على مستوى الجامعات بشرح تفاصيل مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال.

حيث تحدثوا عن المشروع وفكرته، وكيف استطاعوا الفوز العام الماضي في مسابقة رالي مصر.

هذا وشهدت ورش العمل ورشة عمل عن نموذج الأعمال Business model canvas قدمته الدكتورة جين، وورشة عمل عن التسويق قدمها محمد عبد الرحمن.

جدير بالذكر أن ورش العمل حضرها طلاب المدارس من المدارس المختلفة الثانوية والفنية ومدارس (ستيم )، بالتنسيق مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع البيئة.