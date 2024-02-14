بالفيديو.. المرور: كثافات متحركة بكوبري أكتوبر والطريق الدائري

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية متحركة، بينما شارع الموسكي حتى شارع عبد العزيز بالقاهرة ظهرت عليه كثافات مرورية تقل تدريجيا بالوصول لغمرة، كما يشهد ميدان طلعت حرب كثافات مرورية، وكذلك الأمر أعلى كوبري 15 مايو أمام المتجه للمهندسين.

وأضافت أن هناك سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، أما الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد، فإنه يشهد كثافات بسيطة ومتقطعة، بينما المتجه إلى المؤسسة توجد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات.

وأوضحت أنه لا توجد أي كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه من مناطق التجمع الخامس في اتجاه البساتين وزهراء المعادي، وكذلك الأمر فى الاتجاه القادم من الهرم إلى المعادي.

فيما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، بينما باقي شارع الهرم يشهد تباطؤًا في حركة سير السيارات، وهناك كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، ويوجد في شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية وتستمر حتى كوبري فيصل.