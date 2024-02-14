تامر حسني يتخطى الـ6 ملايين مشاهدة بـ"موضوع رجوعنا"

تخطى الفنان تامر حسني الـ6 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيه "موضوع رجوعنا" من خلال الفيديو كليب الخاص بها بعد مرور خمسة أيام على طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "موضوع رجوعنا" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسني.

أغنية "موضوع رجوعنا" هي إحدى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة" وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة رانيا منصور.

يشار إلى أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية "موحشتكيش"، وشاركت في الكليب الخاص به الفنانة ثراء جبيل، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله.