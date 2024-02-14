ads
الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

تامر حسني يتخطى الـ6 ملايين مشاهدة بـ"موضوع رجوعنا"

تامر حسني
تامر حسني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تخطى الفنان تامر حسني الـ6 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيه "موضوع رجوعنا" من خلال الفيديو كليب الخاص بها بعد مرور خمسة أيام على طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "موضوع رجوعنا" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسني.

أغنية "موضوع رجوعنا" هي إحدى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة" وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة رانيا منصور.

يشار إلى أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية "موحشتكيش"، وشاركت في الكليب الخاص به الفنانة ثراء جبيل، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله.

تامر حسني أغنية مشاهدة يوتيوب موضوع رجوعنا