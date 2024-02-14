غدًا.. حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية فنية، تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة مساء غد الخميس، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان امس الثلاثاء- أن الأمسية تأتي ضمن خطط وزارة الثقافة لصون التراث الموسيقي، ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجي منها: "موسيقى قارئة الفنجان، يا حلو صبح، الليالي، مستحيل، أنا من تراب، حبيبها، رسالة من تحت الماء، حيران، إيه هو ده والحلوة داير شباكها".. أداء كل من ياسر سعيد، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، محمد الخولي، وائل أبو الفتوح، ندى غالب وولاء طلبة.

ونوهت الأوبرا إلى أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.