استشهاد وإصابة فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق بغزة

شهدت مدينة غزة استهدافًا، مساء اليوم /الثلاثاء/، من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في غارة استهدفت سيارة مدنية في شارع الجلاء شمال المدينة.

وفي حي الزيتون، تعرض محيط مسجد علي بن أبي طالب لقصف من طائرات الاحتلال المُسيّرة، مما أسفر عن استشهاد رجل وإصابة آخر.

كما استهدفت غارة إسرائيلية تجمعًا للمدنيين عند مفترق اللبابي غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد رجل وإصابة اثنين آخرين. في سياق متصل، أُصيب عدد من الأشخاص جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة الصناعة.

وقد تم الإبلاغ عن استشهاد أربعة أشخاص آخرين جراء استهداف سيارة مدنية في حي الشيخ رضوان.

وفي تصعيد آخر، قصفت مدفعية الاحتلال محيط الكلية الجامعية ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، وتم انتشال جثمان شهيد ونقل مصاب من منطقة أبراج الندى شمال المدينة.

في جنوب قطاع غزة، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حصارها لمجمع ناصر الطبي بخان يونس، حيث طالبت النازحين الذين يتواجدون داخله بضرورة إخلائه والسماح بالبقاء للمرضى والكوادر الطبية فقط، وذلك بينما كانت تطلق الرصاص تجاه أي شخص يحاول التحرك في المكان. كما قامت بتدمير السور الشمالي للمجمع.

وفي حادث مأساوي آخر، قامت قوات الاحتلال بإعدام شابًا بعد أن اعتقلته وأجبرته على دخول مجمع ناصر الطبي مكبل اليدين لإخلاء المنطقة، وعندما عاد، أطلقت النار عليه بلا رحمة حتى سقط شهيدًا.

وفيما كانت تستمر عمليات الحصار والقمع، فقد استشهدت طفلة كانت تتلقى العلاج داخل المجمع بعد توقف المولدات بسبب نقص الوقود، كما أصيب واستشهد عدد من النازحين برصاص قناصة الاحتلال أثناء محاولتهم مغادرة المنطقة.

وفي حين كانت طواقم الإسعاف والإنقاذ تنتشل جثمان الطفل خالد أبو طعيمة، الذي ارتقى برصاص قناصة الاحتلال أمام مدرسة الأمل في خان يونس، قامت مدفعية الاحتلال بقصف منطقة عبسان الكبيرة شرق المدينة بشكل متواصل.

في رفح جنوب قطاع غزة، تعرض عدد من الأشخاص للإصابة جراء غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة تلة زعرب غربا، بينما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة الشوكة شرقا، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بعد استهدافهم بواسطة طائرات الاحتلال المسيرة. وتواصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية للمدينة.

وفي سياق متصل، استهدف طيران الاحتلال أرضًا زراعية قرب بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وبالنسبة للحصيلة الحالية للضحايا، فقد ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 28473، بالإضافة إلى 68164 جريحًا. وما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.