عبدالفتاح يحيى: الرئيس يسعى لمشاركة المجتمع في الحلول الاقتصادية

قال النائب عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لمشاركة المجتمع بأكمله في الحلول، من خلال دعوته لإطلاق حوار مجتمعي حول الاقتصاد، لأن تعاون الأحزاب والقوى السياسية مع المجتمع المدني، ينعكس على المجتمع.

وأضاف يحيى، في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز، أن دول العالم بأكمله تواجه أزمة اقتصادية عالمية، تتضمن مصر، مؤكدًا أن دعوة الرئيس للحوار الاقتصادي هدفها المشاركة في إيجاد حلول للأزمات حتى لا تستمر لفترة أطول.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة مختلف القطاعات والفئات، بدعم من الدولة سينعكس بالإيجاب على المجتمع، خاصة مع تأكيد الرئيس أن ما سيخرج من توصيات إذا ما تطلب قرارات سيتم إصدارها في قرارات سريعة، وما يتطلب من تشريعات سيتم سنها وعرضها على البرلمان للمناقشة، وذلك في محاولة للوقوف على حلول للأزمات.