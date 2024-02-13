محافظ دمياط تزور مصابي غزة.. صور

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مستشفى دمياط التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأشقاء الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان المتزايد على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، والدكتور كمال سلامة مدير مستشفى دمياط التخصصي.

حرصت "عوض" على التواصل مع الطاقم الطبى الذى كان فى استقبال المصابين بالمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لهم، ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التى سيتم اجراؤها للمصابين وذويهم.

وتواصلت الدكتورة منال عوض، أيضًا مع المصابين وذويهم، معربة عن أصدق دعواتها بالشفاء العاجل لهم.

وأكدت محافظ دمياط على تقديم أفضل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعتهم من خلال الكوادر الطبية بشكل مستمر لحين تماثلهم الشفاء، كما أكدت أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين، والوقوف بجانبهم فى تلك الظروف العصيبة التى يمر بها قطاع غزة فى إطار التعاون الوثيق والتضامن بين الشعبين المصرى والفلسطينى.