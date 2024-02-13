محكمة هولندية تأمر الحكومة بالتوقف عن إرسال قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل.. هناك "خطر واضح" من ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان

أمرت محكمة هولندية الحكومة بالتوقف عن إرسال قطع الغيار للطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، وسط ضغوط دولية متزايدة على الطريقة التي تشن بها الدولة اليهودية الحرب ضد حماس في غزة.

وقالت محكمة الاستئناف في هولندا إن هناك "خطرا واضحا" من ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في قطاع غزة باستخدام المقاتلين الإسرائيليين الاسلحة الأمريكية الصنع.

جاء الحكم في الوقت الذي قالت فيه المملكة المتحدة بشكل منفصل إنها ستفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين قالت إنهم "ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المجتمعات الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة.

في القضية الهولندية، التي رفعتها جماعات حقوق الإنسان، قالت المحكمة: "لا تأخذ إسرائيل في الاعتبار الكافي العواقب على السكان المدنيين عند شن هجماتها... لذلك تأمر المحكمة الدولة بوضع حد لتصدير المزيد من أجزاء F-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام".

و قالت ليسبث زيغفيلد، المحامية الرئيسية في أوكسفام نوفيب وباكس هولندا ومنتدى الحقوق، التي رفعت القضية، بعد جلسة الاستماع: "نحن ممتنون للغاية لوجود عدالة وأن المحكمة كانت على استعداد للتحدث علنا عن العدالة".

ومع ذلك، قال جيفري فان ليوين، وزير التجارة الهولندي، في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الحكومة "تشعر بخيبة أمل" من حكم المحكمة وستقدم استئنافا إلى المحكمة العليا

و لم يتمكن فان ليوين من إعطاء جدول زمني للاستئناف واوضح إنه غير متأكد مما إذا كان بإمكان إسرائيل الحصول على أجزاء في مكان آخر.

واضاف: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك، مع F-35".

فى سياق متصل التقى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على الفور على طلب التعليق على قرار المحكمة.

يأتي الحكم بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي بشأن الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كانت الحكومة الهولندية من بين أقوى مؤيدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، حيث قتل ما لا يقل عن 1200 شخص وأخذوا 250 رهينة، وفق مزاعم مسؤولين صهاينة.

ومع ذلك، هناك قلق دولي متزايد بشأن الخسائر البشرية للهجوم الإسرائيلي الانتقامي على غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 28000 شخص، وفقا للمسؤولين الفلسطينيين.

وتم تشريد حوالي 1.7 مليون من سكان القطاعالبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وأصبحت مساحات واسعة من الإقليم غير صالحة للسكن.

فيما حظرت إسبانيا بالفعل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الصراع، في حين وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "فوق القمة" وهى تمثل - أقسى انتقاداته للحرب حتى الآن.

وقال رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل للصحفيين في بروكسل امس الاثنين إن الولايات المتحدة يجب أن تحد من مبيعات الأسلحة نتيجة لذلك.

في الوقت نفسه، أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين قالت إنهم هاجموا الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث ارتفع العنف ضد الفلسطينيين في الشهرين التاليين لبدء الحرب.