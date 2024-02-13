أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي أمام سموحة

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سموحة، والتي تنطلق بعد قليل، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدورى الممتاز

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد ابو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار ، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى

خط الهجوم: اسامة فيصل ، ياو انور

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : حسن شاهين ، محمود قاعود، عاصم صلاح، إبراهيم حسن، كريم بامبو، محمد هلال، امير مدحت، سيرجى اكا، جريندو