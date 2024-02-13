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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على عاطل بحوزته 12 قطعة حشيش في بولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على عاطل يُدعى "رجب. ر"، وذلك بتهمة حيازة 12 قطعة من الحشيش المخدر.

حيث نجح المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على الجاني أثناء وجوده أعلى الطريق الدائري.

وعند تفتيش المتهم، تم العثور على 12 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بحوزته، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وفي اعترافاته، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وبأن المبلغ المالي المضبوط كان من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان مُخصصًا للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحويله إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات اللازمة في القضية.

12 قطعة حشيش الإجراءات القانونية أعلي الطريق الدائري المتهم