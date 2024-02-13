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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسين لبيب وجوميز يتابعان مباراة الزمالك 2005 أمام الأهلي ببطولة الجمهورية

حسين لبيب
حسين لبيب
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حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهشام نصر النائب، والأعضاء أحمد سليمان ورامي نصوحي وحسين السيد وهاني شكري على حضور مباراة فريق شباب النادي مواليد 2005 أمام الأهلي والتي تقام حاليا بملعب النادي في ميت عقبة  ضمن بطولة الجمهورية.

كما يتواجد لمتابعة اللقاء مدرب الفريق الأول، البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك من أجل التعرف على لاعبي الزمالك مواليد 2005 وضم عناصر مميزة منهم للتدريب مع الفريق الأول .

ويخوض الزمالك 2005 مباراة الأهلي بتشكيل يضم .

حراسة المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : علي عبد المجيد - السيد أسامة  - محمد إبراهيم - أحمد الخضري .

خط الوسط : محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا .  

الهجوم :  أيمن أمير عبد العزيز.

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