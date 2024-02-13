"اعرف قدراتك والمهارات الريادية".. دورة تدريبية بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، الدورة التدريبية تحت عنوان "اعرف قدراتك والمهارات الريادية" التي نظمتها وحدة متابعة الخريجين بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. حنان طنطاوي مدير الوحدة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وحاضر خلال الندوة الأستاذ مصطفى هلال نائب مدير، والمدرب المعتمد بمجال ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات بمحافظة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٣/ ٢ / ٢٠٢٤م بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد حسني أن كلية الخدمة الاجتماعية تقوم بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل وإتاحة كافة الامكانيات لأبنائها الطلاب من خلال قطاعاتها ووحداتها، لدعمهم في تنفيذ أفكارهم الإبداعية والابتكارية، وخاصة المتعلقة بمجالات ريادة الأعمال.

ووجه الطلاب بضرورة تنمية القدرات والمهارات الشخصية، وبناء الذات من أجل تحقيق الطموحات والتأهيل الجيد للمنافسة في سوق العمل والالتحاق بفرص عمل افضل.

كما أوضحت الدكتورة نادية حجازي أن مجال ريادة الأعمال أصبح من أهم المجالات خلال الوقت الراهن، مؤكدة أنه يتم إقامة الأنشطة والفعاليات اللازمة للارتقاء بالمهارات الشخصية للطلاب للتوعية والتعريف بأهمية ريادة الأعمال.

وخلال الدورة التدريبية قام أ/ مصطفى هلال بتناول دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتشجيع فكرة العمل الحر وأهدافه لاتاحة سبل الدعم المختلفة للأفراد وأصحاب المشروعات، والتعريف بالخطوات الإجرائية لإقامة المشروعات بداية من الفكرة، مرورًا بعمل خطة العمل ودراسة جدوى واقعية ودقيقة، وصولًا إلى تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى المقومات والمهارات المطلوبة في أصحاب المشروعات المقترحة، وكذلك توضيح الفرق بين مفهومي الإقراض والتمويل .

كما تم تناول كيفية تحديد متطلبات واحتياجات السوق، والتكاليف، والتسويق.

وفي ختام الدورة التدريبية تم تكريم أ/ مصطفى هلال، وإهدائه شهادة تقدير.

IMG-20240213-WA0067

IMG-20240213-WA0068

IMG-20240213-WA0065

IMG-20240213-WA0066

IMG-20240213-WA0063

IMG-20240213-WA0064