جامعة الجلالة الأهلية تشهد أكبر مسابقة للإبداع والابتكار لطلاب المدارس في المجال الهندسي

شهدت جامعة الجلالة الأهلية، تنظيم أكبر مسابقة هندسية لطلاب المدارس على مستوى الجامعات المصرية في نسختها الاولي تحت عنوان «Engineering IDOL»، لتشجيع ودعم الطلاب المتميزين على الابتكار والاكتشاف لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في المجال الهندسي، حيث شارك بالمسابقة على مدار أسبوع العديد من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 17 سنة، بإجمالي عدد 10 مشاريع، تأهل منهم للتصفيات النهائية 12 طالب، بإجمالي 4 مشاريع، مما جعل هذا الحدث فرصة للتنافس والتحدي في مشاركة الأفكار وعرض المشروعات العلمية، لتقييم الأفكار والقدرات الإبداعية والابتكارية لكافة المشاريع، وذلك من خلال لجنة من أساتذة جامعة الجلالة ومجموعة من الخبراء المتخصصين في المجال الهندسي.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور ايهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية، والدكتور احمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وإشراف الدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بالجامعة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بجامعة الجلالة الأهلية، ان فكرة Engineering IDOL هي الاولي من نوعها في مصر، حيث تهدف المسابقة الي تعزيز الشغف بالمجال الهندسي والتكنولوجي، مشيرة إلي أن جامعة الجلالة تركز علي أهمية تنمية أفكار شباب المدارس الثانوية واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم الهندسية والابداعية، وخلق فرص للاستماع لهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والخبراء في هذا المجال، لتوفير كافة أنواع الدعم لهم من خلال التدريب وتطوير المهارات ونقل الخبرات المختلفة، لمساعدتهم في تنفيذ وتطبيق أفكارهم بشكل عملي علي أرض الواقع.

كما شمل الحدث العديد من الفعاليات والأنشطة منها جولة تفقدية للطلاب داخل جامعة الجلالة لاستكشاف عالم الهندسة بشكل ممتع ومحفز، من خلال التعرف على كافة الإمكانيات المتطورة بالجامعة، خاصة المعامل وورش عمل القطاع الهندسي، بالإضافة الي تنفيذ عروض تقديمية للفرق المشاركة، وورش عمل لتصميم المشاريع الهندسية، قدم فيها الطلاب أفكارهم ومشاريعهم بروح المنافسة في الإبداع والتميز، وتبادلوا الخبرات والمعرفة مع الأساتذة والمهندسين المتخصصين في هذا المجال.

وفي ختام الفعاليات، شارك الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، حفل توزيع جوائز المشاريع الفائزة، مشيداً بروح المنافسة والتحدي بين الطلاب في الابداع والابتكار، مشيراً إلي أهمية تشجيعهم على تنمية هذه الروح من خلال توفير البيئة الداعمة للعمل الجماعي مع كافة شركاء النجاح لدعم كافة الأفكار المتميزة، مؤكداً علي أن جامعة الجلالة تسعي دائماً الي الريادة في كافة المجالات من خلال تقديم كافة أنواع الدعم لطلابها وأعضاء هيئة التدريس لربط الدراسة بالتطبيق العملي والبحث العلمي، مما ينعكس علي رؤية مصر في توطين وتطوير الصناعات المحلية، بالإضافة إلي فتح فرص للتعاون مع كافة الكيانات الصناعية داخل او خارج مصر.

كما أشادت لجنة التحكيم بأفكار المشاريع المميزة المقدمة من الطلاب، حيث ضمت اللجنة كل من لواء دكتور عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية منهم اللواء دكتور إيهاب حنفي محمود، واللواء دكتور إيهاب حنفي، والعقيد دكتور احمد حافظ، وممثلين لعدد من الشركات المصرية والعالمية.

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