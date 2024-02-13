صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 11.6 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2.015 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 28,604.54 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 6,997.53 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.95%، ليغلق عند مستوى 9,825.72 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX SP بنسبة 3.77%، ليغلق عند مستوى 5,849.28 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 12,178.15 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.98% ليغلق عند 35,006.5 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 495.2 مليون جنيه، 119.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 614.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 6.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من خلال 178 ألف صفقة منفذة.