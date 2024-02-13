نص بيان رئيس خارجية الشيوخ بالدعوة لتعليق البروتوكولات مع إسرائيل

أعلن حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري والمرشح الرئاسي السابق لرئاسة الجمهورية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش بشأن مصر غير مقبولة.

وقال حازم عمر، في بيان صحفي، إنه بتلك التصريحات قد تجاوز كل الحدود، وأن تصريحاته تنم عن جهل شديد ورعونة غير مسبوقة من مسؤول حكومي غير مؤهل بحكومة متطرفة تسعى نحو توسيع رقعة الصراع إقليميا وأصبحت مصدرا رئيسيا للاضطرابات التي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ودعا عمر إلى تعليق كل الجهود الأمنية المصرية من الاحتلال الإسرائيلي، ردا على تلك التصريحات التحريضية ولحين تقديم الحكومة الاسرائيلية اعتذارا رسميا لجمهورية مصر العربية عن مثل هذا التحريض والادعاءات التي صدرت من أحد أعضائها.

وأكد عمر، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد انتهكت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حربها على الشعب الفلسطيني الأعزل بشكل لا يدع مجالا للشك، وتسعى الآن مدفوعة بروح التطرف والانتقام لارتكاب المزيد من سفك الدماء وممارسة القتل الجماعي للمدنيين العزل في رفح المكتظة بالسكان مما قد ينتج عنه جرائم ضد الإنسانية، ربما تكون الأبشع في التاريخ المعاصر للبشرية.

واختتم المرشح الرئاسي السابق، بيانه، بالتحذير من قيام دولة الاحتلال بالاستمرار في استفزاز جمهورية مصر العربية التي حرصت طوال العقود الماضية على احترام معاهداتها الدولية وسعت دوما للسلام واستقرار المنطقة.